Tarkan'dan yardıma muhtaç çocuklara yardım eli

Megastar Tarkan, yardıma muhtaç çocuklar için harekete geçti. Ünlü starın, kızı Liya'nın oyuncukları için Maltepe ve Pendik'te iki ayrı büyük depo kiraladığı öğrenildi.

Megastar Tarkan 2018'de kucağına aldığı kızı Liya'nın fazla gelen oyuncaklarını güzel bir şekilde değerlendirmeye karar verdi.

Tarkan, 1.5 yaşındaki kızı Liya Tevetoğlu'na gelen hediyeleri, ona aldığı eşya ve oyuncukları yardıma muhtaç çocuklara gönderdi. Milliyet'in haberine göre, Megastar'ın evinde yer kapladığı için İstanbul'un Maltepe ve Pendik ilçesinde iki ayrı büyük depo kiraladığı ortaya çıktı.

Tarkan'ın, çocuklarla özel ilgilenen vakıflarla iletişime geçtikten sonra, ihtiyacı olan minikler belirlendikten sonra depoda tutulan hediyeleri adreslerine gönderdiği öğrenildi. Megastar, onlar için kıyafet ve hediyeler alarak, şehir dışındaki miniklere ulaştırdığı da konuşulanlar arasında.