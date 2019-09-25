Tarkan'dan muhteşem konser

2 yıllık bir aranın ardından yeniden Harbiye'de konserlerinde devam eden Tarkan izleyenleri coşturdu.

Harbiye Açıkhava'da en son 2017'de sahneye çıkan Tarkan 2018'de ise kızı Liya'nın doğumu nedeniyle ara vermişti. Tarkan'ın bu yılki Harbiye konserleri 20 Eylül akşamı başladı. "İki yıl sonra karşınızdayım, yağmura rağmen bu kalabalığı görmek mutluluk verici" dedi.

Konser seyirci rekoru kıran pop yıldızı sahneden çekilmiş fotoğraflarını seyircisine olan sevgisini dile getiren kelimelerle paylaştı. Megastar son olarak hayranlarına konser ekranında çıkacakları müjdesi sosyal medya hesabından verdi.

"Enerjiniz harikaydı dün. Çok eğlendim. Çok mutlu oldum. İlginize, sevginize çok teşekkürler canlarım. Akşama görüşmek üzere. İşte 23 Eylül konserinden sevdiğim kareler" diyen Tarkan ayrıca kıvrak dansları ve sahne performansıyla büyüledi.