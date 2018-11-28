Tarım Bakanı uyardı: Bu ürünlerden uzak durun

Sağlıklı gıda tüketimiyle ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıkta satılan süt ve zeytinyağıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Pakdemirli, organik gıdalarda yer alan 'organik hologramının' mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık bünyesindeki Ankara Gıda ve Kontrol Laboratuvarını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Pakdemirli burada AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Organik sertifikalı ürünlerin mutlaka kontrol edilmesini gerektiğini belirten Pakdemirli, "Eğer ambalajlı bir ürün ise mutlaka arkasını çevirip 'organik hologramı'nı görmemiz lazım" dedi.

Soğandakı fiyat artışı hakkında da açıklama yapan Pakdemirli "Soğanda denetimlerimiz devam edecek. Önemli olan vatandaşlara sürekli doğru fiyatlarla gıda sağlamamız ve bu fiyatlarının spekülatif olmaması" ifadesini kullandı.