Tarık Akan anıldı

Oynadığı filmler ile her zaman adından söz ettirmeyi başaran Tarık Akan, vefatının üçüncü yılında mezarı başında anıldı.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Tarık Akan, ölümünün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı. Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'ndaki anma törenine, Akan'ın ailesi, oyuncu arkadaşları, bazı siyasi parti ve STK'ların temsilcileriyle sevenleri katıldı.

Tarık Akan'ın oğlu Yaşar Özgür Üregül, törene katılan herkese teşekkür etti. Üregül, babasının vefatının üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Dün olmuş gibi özlüyoruz ama 20 yıldır da yokmuş gibi uzak geliyor şu an. Mükemmel bir babaya tekrar veda ettik bugün" dedi.