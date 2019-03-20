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Tarihi hanın çilesi bitmiyor
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Yaşam - - Editör: Armoni BAYAR

Tarihi hanın çilesi bitmiyor

Eminönü'ndeki tarihi Büyük Valide Han'ın çatısında yasaklara rağmen reklam çekimleri yapılıyor.

Kubbelerinde çökme tehlikesi olması sebebiyle ziyarete kapatılan Büyük Valide Han'ın çatısında geçtiğimiz günlerde yine bir reklam çekimi yapıldı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran, sonrasında da fotoğraf çekimi için insanların akınına uğrayan ve bu sebeple hasar gören dünyaca ünlü Büyük Valide Han'da yapılan reklam çekimi tepkilere neden oldu.

2016 yılında çatısının bir bölümü çöken hanın çatıya çıkan kapısı Fatih Belediyesi tarafından mühür vurulmuştu. Buna rağmen ünlü bir şampuan markasının reklam çekimi yapıldığı fark edildi. Oldukça kalabalık olan prodüksiyon ekibi çatıya set çadırı kurdu ve kilolarca ağırlıktaki stüdyo kamera sistemleriyle yasaklı çatıda büyük risk yaşattı.


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