Tarantino'nun filmindeki gibi parçalara ayırmışlar

Bir haftayı aşkın süredir kayıp olan Suudi'li muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'a konuşan Türk yetkililer, "Kraliyet ailesinin kararıyla Kaşıkçı İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldü" açıklamasını yaptı.

NEW YORK TİMES'DE SON DAKİKA

Son dakika haberinde, ismini açıklamayan yetkili gelişme ile ilgili olarak 'Pulp Fiction Filmi' gibi ifadesini kullandı.

VAHŞİCE KATLEDİLDİ

Evlenmek için alması gereken belgeleri almak üzere İstanbul'daki Suudi arabistan Başkonsolosluğu'na giden ve o günden beri ortada görülmeyen Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili şok bir açıklama yapıldı. New York Times gazetesine konuşan üst düzey Türk emniyet yetkilileri, Kaşıkçı'nın konsoloslukta infaz edildiğini açıkladı.

TARANTİNO'NUN FİLMİNDEKİ GİBİ PARÇALAMIŞLAR

İsmini açıklamayan yetkili, Kaşıkçı'nın suikastının hızlı ve karmaşık bir operasyon şeklinde tamamlandığını ve Kaşıkçı'nın iki saat içerisinde öldürüldüğünü ifade etti. Suudi infaz timinin sadece bu cinayet için getirdiği testere ile Kaşıkçı'yı öldürüp parçalara ayrıldığını söyleyen yetkili yaşananların ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun filmlerine benzediğini ' Pulp Fiction Filmi gibi " sözleriyle aktardı.