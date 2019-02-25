Tanzim noktalarında bakliyat satışı başlıyor

Ankara'nın 30 ayrı noktasında kurulan tanzim satış noktalarında 26 Şubat Salı gününden itibaren bakliyat ve elma satışı da yapılacak.

Tanzim Satış Noktalarında; nohut, pirinç ve yeşil mercimek ile elma satışı İstanbul ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Halk sebze tanzim satış noktalarına İzmir, Ankara, Mersin, Antalya ve Kütahya'daki Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ulaştırılan 10 sebzeden sonra bakliyat ürünleri de 2 kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsülleri Ofisi'nden temin edilecek.