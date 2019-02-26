Tamer Tuna resmen Göztepe'de

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe'de Tamer Tuna dönemi yeniden başladı. Göztepe, Tamer Tuna ile her konuda resmen başladı.

Göztepe, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı Tamer Tuna ile 3,5 yıllığına her konuda anlaşma sağladı. Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdıktan sonra eski çalıştırıcısı Tamer Tuna ile anlaşmaya varan Göztepe'de imza sonunda geldi.

Tamer Tuna Anlaştı

Deneyimli teknik adam, İzmir temsilcisi ile 3,5 yıllığına resmen anlaştı. Tuna, yarın oynanacak olan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımının başında ilk karşılaşmasına da çıkmış olacak.