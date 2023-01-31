Ali Poyrazoğlu'nun kitabından yola çıkarak yazdığı 'Tamamla Bizi Ey Aşk' interaktif bir güldürü olarak karşımıza çıkıyor.

Tökezlenmiş gönül ilişkilerinin, düzeltilip yerli yerine oturtulmasının yöntemleri üstüne müthiş bir güldürü

Buruşmuş gönül ilişkileri, evlilikleri nasıl ütülenmeli, eski düzgün haline getirilmeli.....

Evlilik terapisi yapan doktorların kapısında kuyruk var. oyunda terapi yapılan bir çift üzerinden seyircilere bu işin sırları açılıyor.

Terapi yöntemlerinini sergiliyor.

'Tamamla Bizi Ey Aşk' dünyanın en tehlikeli konusu 'Aşk' üstüne seyirci ile birlikte düşünüyor.

Buruşan ikili ilişkileri, evlilikleri nasıl temize çekmeli, nasıl ütülemeli, gönül işlerinin sırları, aksayan boşanma noktasına gelmiş çiftlerin nasıl düze çıkarıldığını görmek istiyorsanız. 'Tamamla Bizi Ey Aşk'ı mutlaka izleyin.

Bekar mısınız? Nişanlı mı? Aşık mısınız? Evli ya da Boşanmak üzere misiniz? Tamamla Ey Bizi Aşk'ı izlemeden karar vermeyin.

OYUNCULAR:

Ali Poyrazoğlu

Melih Ekener

Güneş Berberoğlu