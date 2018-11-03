Taliban hareketinin ideologu öldürüldü

Pakistan'da İslam Alimleri Cemiyeti Partisi-Samiul Hak (JUI-S) ve Daru'l Ulum Hakkaniye Medresesi lideri eski senatör Mevlana Samiul Hak, evinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Taliban'un kurucusu Molla Ömer'in hocalığını yapmış olan Hak, Taliban'ın babası lakabıyla tanınıyordu

EVİNDE BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Hak'ın oğlu Hamidul Hak'ın, Pakistan medyasına yaptığı açıklamaya göre, Hak, Ravalpindi ve İslamabad kentleri arasındaki Bahria Town bölgesinde bulunan evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

TEHDİTLER ALIYORDU

Hamidul Hak, "Yatak odasında dinlenirken eve giren bir kişi tarafından bıçaklanmış. Tehditler aldığı için polise ihbarda bulunup koruma talep etmiştik. Bir iş için dışarı çıkan şoförü döndüğünde, babamı kanlar içinde buldu" dedi. Bir çok yerinden bıçaklanan Mevlana Saimul Hak, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

RESMİ KINAMA GELDİ

Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han menfur saldırı sonrasında yaptığıı açıklamada, Mevlana Samiul Hak'ın katledilmesini kınayarak acil soruşturma açılması emrini verdi.