Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Taleplerimiz yerine gelmezse, ABD ile diyalog yok
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Taleplerimiz yerine gelmezse, ABD ile diyalog yok

Türkiye ve ABD liderlerinin telefon görüşmesinden sonra yaşanan krizin ardından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster, arasında Ankara'nın talepleri masaya yatırıldı. Türkiye'nin öncelikli şartı, Silah yardımı kesilsin.

Görüşmede Türkiye'nin Afrin'de terör örgütü PYD-PKK'ya yönelik ‘Zeytin Dalı' harekatı, ABD tarafından yapılan açıklama krizi ve ABD'nin YPG/PYD terör örgütüne silah desteği ve bu silahların kullanımı ile ilgili detaylar konuşuldu.

AMERİKALILAR HATALARINI KABUL ETTİ

Edinilen bilgiye göre, görüşmede, Erdoğan ve Trump'ın telefon konuşması sonrası ortaya çıkan açıklama krizi gündeme geldi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, Beyaz Saray yönetimi arasında açıklama konusunda koordinasyonsuzluk yaşandığı kabul etti. Görüşmede bu koordinasyonsuzluğun sebebi McMaster, “Görüşme gerçekleşirken biz Davos'taydık, açıklamayı yapan ekip ise Washington'da Beyaz Saray'daydı” sözleriyle ortaya koydu.

TEYİT ALMADAN AÇIKLAMA YAPMAYACAKLAR

Kalın-McMaster görüşmesinde ‘ yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık' kalındı. Yani liderler düzeyinde görüşme sonrasında yapılacak açıklamalarda iki taraf koordinasyon içinde olacak.

Kaynaklar ‘daha evvel yapılan tüm görüşmelerde iki taraf da açıklama yapmadan önce birbirlerinden teyit alırlardı. Son görüşmede bu uygulanmadı. Yeniden uygulanması konusunda görüş birliğine varıldı' bilgisini paylaştı.

FİKİR AYRILIKLARINA RAĞMEN DİYALOĞA DEVAM

Görüşmede kalın ve McMaster, iki ülke arasındaki gerilimi de masaya yatırdı. McMaster, “Bazı konularda görüş ayrılığımız olabilir ama ülke müttefiktir” dedi. İlişkilerin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde her düzeyde geliştirilmesi için çalışılmasına karar verildi. Yani iki ülke ‘güven bunalımını' aşmaya çalışacak.

GÜVEN BUNALIMINI ORTADAN KALDIRALIM

Türkiye sürecin zor olduğunun farkında. Her düzeyde ABD'li yetkililere de beklentiler iletilmiş durumda. Son telefon görüşmesinde de McMaster, İbrahim Kalın'a ‘YPG/PYD'ye silah verilmeyeceğini' bir kez daha ifade etti.

Ankara'ya göre bundan sonra güven bunalımının aşılması ABD'nin atacağı adımlara bağlı, Kaynaklar ‘Neyi, ne kadar yerine getirecekler, izleyeceğiz' vurgusu yaptı. Ankara, ABD'nin alanda desteği kestiğini somut olarak görmek istiyor.

ANKARA'NIN ÖNCELİKLİ İSTEKLERİ

Ankara, Washington'dan taleplerini şöyle sıralıyor

  • Hiçbir şekilde silah verilmesin.
  • Verilmiş olan silahlar toplansın.
  • Eğitim vermeyi durdursunlar.
  • Lojistik destek sonlandırılsın.
  • YPG ile tüm ilişkiler kesilsin.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kulak çınlamasının altında hangi hastalıklar yatıyor
Suriyeliler ülkemizde 7 bine yakın şirket kurdu
IKEA'nın kurucusu hayatını kaybetti
Çocuk sahibi olmak için eşinin gazozuna ilaç attı
Galatasaray Ndiaye'yi göndermeye hazır
Afrin harekatında kritik Burseya Dağı ele geçirildi
Faciadan dönülen uçak, kültür merkezine dönüştürülecek
Taleplerimiz yerine gelmezse, ABD ile diyalog yok
Burseya dağı’nda uçaklar ve tanklar hedefliyor topa tutuyor
-
Çok Okunanlar
Erdoğan: Afrin operasyonu her an başlayabilir
Erdoğan: Afrin operasyonu her an başlayabilir
Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor
Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Arda Turan'ı transfer eden Başakşehir'in değeri katlandı
Arda Turan'ı transfer eden Başakşehir'in değeri katlandı
Çocuklukta yaşanan cinsel istismar vakaları tüm hayatı etkiliyor
Çocuklukta yaşanan cinsel istismar vakaları tüm hayatı etkiliyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Sağlıklı bebekler için hamilelikten üç ay önce yapılması gereken testler var
Sağlıklı bebekler için hamilelikten üç ay önce yapılması gereken testler var
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Son Haberler
Kulak çınlamasının altında hangi hastalıklar yatıyor
Kulak çınlamasının altında hangi hastalıklar yatıyor
Suriyeliler ülkemizde 7 bine yakın şirket kurdu
Suriyeliler ülkemizde 7 bine yakın şirket kurdu
IKEA'nın kurucusu hayatını kaybetti
IKEA'nın kurucusu hayatını kaybetti
Çocuk sahibi olmak için eşinin gazozuna ilaç attı
Çocuk sahibi olmak için eşinin gazozuna ilaç attı
Galatasaray Ndiaye'yi göndermeye hazır
Galatasaray Ndiaye'yi göndermeye hazır
Afrin harekatında kritik Burseya Dağı ele geçirildi
Afrin harekatında kritik Burseya Dağı ele geçirildi
Faciadan dönülen uçak, kültür merkezine dönüştürülecek
Faciadan dönülen uçak, kültür merkezine dönüştürülecek
Taleplerimiz yerine gelmezse, ABD ile diyalog yok
Taleplerimiz yerine gelmezse, ABD ile diyalog yok
Burseya dağı’nda uçaklar ve tanklar hedefliyor topa tutuyor
Burseya dağı’nda uçaklar ve tanklar hedefliyor topa tutuyor
Meteoroloji'den kar ve don uyarısı
Meteoroloji'den kar ve don uyarısı
Bülent Ersoy Yoğun Bakımda!
Bülent Ersoy Yoğun Bakımda!
Bel soğukluğu hastalığı kadın ve erkekleri tehdit ediyor
Bel soğukluğu hastalığı kadın ve erkekleri tehdit ediyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık