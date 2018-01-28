Taleplerimiz yerine gelmezse, ABD ile diyalog yok

Görüşmede Türkiye'nin Afrin'de terör örgütü PYD-PKK'ya yönelik ‘Zeytin Dalı' harekatı, ABD tarafından yapılan açıklama krizi ve ABD'nin YPG/PYD terör örgütüne silah desteği ve bu silahların kullanımı ile ilgili detaylar konuşuldu.

AMERİKALILAR HATALARINI KABUL ETTİ

Edinilen bilgiye göre, görüşmede, Erdoğan ve Trump'ın telefon konuşması sonrası ortaya çıkan açıklama krizi gündeme geldi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, Beyaz Saray yönetimi arasında açıklama konusunda koordinasyonsuzluk yaşandığı kabul etti. Görüşmede bu koordinasyonsuzluğun sebebi McMaster, “Görüşme gerçekleşirken biz Davos'taydık, açıklamayı yapan ekip ise Washington'da Beyaz Saray'daydı” sözleriyle ortaya koydu.

TEYİT ALMADAN AÇIKLAMA YAPMAYACAKLAR

Kalın-McMaster görüşmesinde ‘ yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık' kalındı. Yani liderler düzeyinde görüşme sonrasında yapılacak açıklamalarda iki taraf koordinasyon içinde olacak.

Kaynaklar ‘daha evvel yapılan tüm görüşmelerde iki taraf da açıklama yapmadan önce birbirlerinden teyit alırlardı. Son görüşmede bu uygulanmadı. Yeniden uygulanması konusunda görüş birliğine varıldı' bilgisini paylaştı.

FİKİR AYRILIKLARINA RAĞMEN DİYALOĞA DEVAM

Görüşmede kalın ve McMaster, iki ülke arasındaki gerilimi de masaya yatırdı. McMaster, “Bazı konularda görüş ayrılığımız olabilir ama ülke müttefiktir” dedi. İlişkilerin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde her düzeyde geliştirilmesi için çalışılmasına karar verildi. Yani iki ülke ‘güven bunalımını' aşmaya çalışacak.

GÜVEN BUNALIMINI ORTADAN KALDIRALIM

Türkiye sürecin zor olduğunun farkında. Her düzeyde ABD'li yetkililere de beklentiler iletilmiş durumda. Son telefon görüşmesinde de McMaster, İbrahim Kalın'a ‘YPG/PYD'ye silah verilmeyeceğini' bir kez daha ifade etti.

Ankara'ya göre bundan sonra güven bunalımının aşılması ABD'nin atacağı adımlara bağlı, Kaynaklar ‘Neyi, ne kadar yerine getirecekler, izleyeceğiz' vurgusu yaptı. Ankara, ABD'nin alanda desteği kestiğini somut olarak görmek istiyor.

ANKARA'NIN ÖNCELİKLİ İSTEKLERİ

Ankara, Washington'dan taleplerini şöyle sıralıyor