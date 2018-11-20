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Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye taş
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Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye taş

Ünlü oyuncu Altan Erkekli'nin verdiği bir röportajda kullandığı, 'Her gece borçlarımı düşünmekten bıktım' ifadelerine Talat Bulut'tan manidar bir yorum geldi.

Usta oyuncu Altan Erkekli, Hürriyet Gazetesi'nden Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda, ekonomik zorluklar nedeniyle 'uykularının kaçtığını' söylemişti. "Her gece borçlarımı düşünmekten bıktım." diyen Erkekli'ye ünlü oyuncu Talat Bulut'tan taş geldi. '2.Sayfa'nın resmi İnstagram hesabından Altan Erkekli'yle ilgili yapılan paylaşımın altına yorum yazan Talat Bulut, sette yaşanan taciz iddialarıyla ilgili kendisine tepki gösteren Altan Erkekli'yi affetmediğini gösterdi.

Altan Erkekli'nin röportajında "Tek mal varlığım evim, onun da hala taksitlerini ödüyorum" ifadeleri çok konuşulmuştu. Erkekli'nin açıklamalarını haberleştiren '2. Sayfa'nın İnstagram paylaşımının altına yorum yazan Talat Bulut, "Ah canım Altan Erkekli kıyamam sana.Bu yüzden sen akbil kullanıyorsun.Her filmde oynamana rağmen 1.000.000 $ evin borcunu ödemekte çok zor.Ömrün uzun olsun @2.sayfaofficial" dedi.

talat

TACİZ İDDİLARI HAKKINDAKİ YORUMU KIZDIRDI

Yasak Elma setinde Talat Bulut ile bir set çalışanı arasında geçtiği iddia edilen taciz olayıyla ilgili açıklama yapan Altan Erkekli, "Kendisiyle henüz konuşamadım ama her iki taraf içinde kötü bir durum tabii. Talat bir baba kendisini nasıl bu duruma düşürdü bilemiyorum. Bence sette ve işte çalışanlarla aradaki mesafeyi her zaman korumakta fayda var" demişti.


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