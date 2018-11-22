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Taksim Meydanı'nda intihar girişimi
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

Taksim Meydanı'nda intihar girişimi

Taksim Meydanı'nda bir binanın 2'nci katına çıkıp intihar giriminde bulunan İbrahim A. çevrede korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ve polis ekiplerine saksı atan, kafasını camlara vuran kişi para alınca intihardan vazgeçti.

Taksim Meydanı'nda bulunan 5 katlı bir binanın 2'nci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan İbrahim A. çevrede korku ve paniğe neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Tehlikeli şekilde sürekli yer değiştiren İbrahim A. olay yerine gelen ekiplere saksı atıp kafasını sürekli camlara vurarak kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Taksim Meydanı'nda toplanan meraklı kalabalık olan biteni cep telefonları ile görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı.

19'UNCU İNTİHAR GİRİŞİMİ

Maddi sıkıntıları olduğunu söyleyen İbrahim A. için vatandaşlar olay yerine bebek bezi ve gıda ürünleri getirdi. Daha sonra para verilen İbrahim A. intihar girişiminden vazgeçerek ikna oldu. İfadesi için polis merkezine götürülen İbrahim A.'nın İstanbul'un çeşitli semtlerinde daha önce 18 defa intihar girişiminde bulunup her seferinde para aldıktan sonra eylemini sonlandırdığı öğrenildi.


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