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Taksim'de 21 yaşındaki gencin esrarengiz ölümü
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Taksim'de 21 yaşındaki gencin esrarengiz ölümü

Önceki gece Taksim Metro girişinde çevrede vatandaşlar tarafından bulunan erkek cesedinin 21 yaşındaki Gökhan Özel isimli gence ait olduğu anlaşıldı.

Taksim Metro girişinde vatandaşlar tarafından bulunan erkek cesedinde yapılan inceleme sonucunda, cesedin 21 yaşındaki Gökhan Özel'e ait olduğu öğrenildi. Metro girişinde ölü olarak bulunan gencin, cesedinde yapılan ilk incelemede ölüm nedenine ilişkin bir bulguya rastlanılmadı.

Taksim Metro istasyonu girişinde gece 04.30 saatlerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde hareketsiz olarak yatan kişinin ölmüş olduğunu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, cenazede yaptıkları incelemede 21 yaşında olduğu tespit edilen gencin ölüm nedenine ilişkin bir bulguya rastlamadı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Olay Yeri İnceleme ekipleri hayatını kaybeden kişinin üzerinde incelemelerini tamamladı. Hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki Gökhan Özgel olduğu belirlenirken, Özgel'in cansız bedeni ambulansa taşınarak morga kaldırıldı. 21 yaşındaki gencin sır ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. Gencin kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsi sonucunda belli olacak.

 

 


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