Taksicileri dövizle dolandırdı

Antalya'da bindiği taksilerin şoförlerini "Üzerimde döviz var, Türk lirası lazım" diyerek 10 bin lira dolandıran S.Ç., polis tarafından yakalandı.

Çeşitli tarihlerde Muratpaşa ilçesinde meydana gelen dolandırıcılık olayında, çevresine kendini jeoloji mühendisi olarak tanıtan ve bindiği taksilerin ücretini ödemediği gibi "ÜZerimde döviz var, bana Türk lirası lazım" diyerek 4 şoförü 10 bin lira tutarında dolandıran S.Ç., kayıplara karıştı.

Taksicilerin ihbarından sonra dolandırıcı yakalandı. S.Ç. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.