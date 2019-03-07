Taksicilere Dışişleri Bakanlığı'ndan sürpriz ÖTV indirimi

İzmir'e ziyarette bulunan ve taksi şoförleriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şoför esnafının sorunları ile yakından ilgilenerek çözüm için talimat verdiğini söyleyerek Haziran ayından geçerli olmak üzere TV indiriminin uzatılması konusunda söz verdi.

İzmir'e ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, taksi durak başkanları, taksi şoförleri ve muhtarlar ile bir araya geldi.

Çözüm Getireceğiz

Taksilerde Haziran 2019'a kadar geçerli olan ÖTV indiriminin uzatılması konusunda talepleri alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu sıkıntının çözülmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şoför esnafının sorunları ile yakından ilgilenerek çözüm için hemen talimat verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Meclis'teki yeni yasa ile birlikte taksicilerin bu sorunlarını da yakın bir zamanda net bir şekilde çözüme kavuşturacağız." ifadelerine yer verdi.