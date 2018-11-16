Taksi şoförü kanser hastası yolcusunu darp etti

Kanser hastası Iraklı turist, Fatih'te hastaneye gitmek üzere bindiği takside, şoför tarafından darp edildi. İddialara göre Iraklı turist Mohammed Dawood, her zaman 15 TL'ye gittiği hastane için 28 TL istenince taksiciye bu ücretin fazla olduğunu söyledi. Bunun üzerine taksici tarafından darp edilen Iraklı turistin ücret farkı vatadaşlar tarafından ödenirken, taksi şoförü parayı da alarak olay yerini terk etti.

Iraklı turist Dawood, darp edildiğini ve kanser tedavisi gördüğünü anlattı. Çevredekilerin ısrarına rağmen şikayetçi olmayan Dawood, bir süre sonra yerden kalkarak gözden kayboldu.