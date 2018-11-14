Taksi şoförlerine eğitim belgesi zorunluluğu getiriliyor

Başta İstanbullu vatandaşlar olmak üzere son dönemde bazı taksi şoförlerinin direksiyon başındaki hal ve hareketleri yolcuların şikayette bulunmasına neden olmuştu. Yolcuların çoğunlukla tavır ve üsluplarından şikayetçi olduğu taksi şoförleri Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın ortak projesiyle eğitimden geçirilecek. 50 bin taksi şoförüne verilecek eğitimden geçemeyen taksi şoförlerinin ruhsatı iptal edilecek.

İstanbul'da bazı taksi şoförleri son dönemde 'kısa mesafe yolcu almamak', 'uyuşturucu madde etkisisindeyken trafiğe çıkmak' ve UBER sürücülerine saldırı gibi asayişin de alanına giren olaylarla haberlere konu olmuştu. Taksi şoförlerinin olumsuz tutumu ve düşük kalite hizmet nedeniyle İstanbullular'ın büyük çoğunluğu UBER'e yönelmeye başlamıştı.

MEB ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın başlattığı "Taksi Eğitim Projesi" kapsamında 50 bin taksi şoförüne eğitim verilecek. Projeye katılmayan taksi şoförlerinin ruhsatları iptal edilecek ve araç trafikten men edilecek.

TAKSİ ŞOFÖRLERİNE SIKI DENETİM

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Sertifikası olmayan kişiler artık şoförlük yapamayacak. Şoförlük yapıp da yanlış yapanlar da meslekten ihraç edilecek. Adli ve idari yaptırımlar uygulanacak" dedi.

MESLEĞİN YÜZ KARASI OLANLAR TEK TEK AYIKLANACAK

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hakan Eğinlioğlu da konuya dair "Tedavülden kalkmış paraları, para üstü olarak veriyorlar. Tırnakçılık yapıyorlar. Para üstü 50 lira vermesi gerekirken, 5 lira veriyor. Turist kısa bir mesafe gitmek istiyor, söz konusu taksici ise geniş bir İstanbul turundan sonra turisti bırakıyor. Bu adamlar yüzünden mesleğini namusuyla yapan taksiciler de rahatsız oluyor" dedi.