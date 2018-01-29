Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Tacizcinin ailesi, tacizciden beter çıktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Ekonomi - - Editör: Sefa Koçak

Tacizcinin ailesi, tacizciden beter çıktı

Ankara'da üniversite öğrencisi kadını sokak ortasında elle taciz eden tacizci Sertaç Ç., mahkemede 'Pişmanım' derken, ailesi tacize uğrayan kadına sözlü saldırıda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çokça paylaşılan bir mesajda üniversite öğrencisi genç bir kadın sokak ortasında kendisini taciz eden tacizciyi afişe ederek 'serbest bırakılan' tacizcinin yakalanması için çağrıda bulunmuştu. Sosyal medyada geniş yankı bulan 'tacizcimi bulun' çağrısı sonrası genç kadını sokak ortasında elle taciz eden Sertaç Ç. yakalanırken, yargılanmak üzere çıkarıldığı mahkemede "pişman" olduğunu söyledi.

Tacizci Sertaç Ç.'nin yakalanması için karakola başvuran genç kadın "Kaç milyonluk şehir nerden bulacağız" yanıtını alınca adaleti sosyal medyada aramaya başladı. Genç kadının evinin girişinde uğradığı taciz apartmana ait güvenlik kamerasına anbean yansırken sosyal medya paylaşılan taciz görüntüleri sonrası Sertaç Ç. yakalandı.

TACİZCİ PİŞMANIM DEDİ, AİLESİ KADINI SUÇLADI

Tacizci Sertaç Ç.'nin yargılandığı mahkemede taciz anı izletilirken "Suçlamayı kabul ediyorum. Bir anlık gafletle suçu işledim. Olay günü evime kestirme yoldan gitmek için güzergahımı değiştirdiğimde tanımadığım kadını gördüm. Arkasından yaklaşıp ona elimle dokundum. Ama pişman olup uzaklaştım" dediği öğrenildi.

Sanığın savunmasının aksine yakınları duruşma çıkışında genç kadına hakarette bulunarak, "Böyle o...pu gibi giyinirsen başına bunlar gelir" dedi. Duruşma salonu çıkışında adliye polisi ile çevik kuvvet polisinin bulunmasına, 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' üyelerinin uyarısına rağmen hakarette bulunanlara işlem yapılmadı.

TUTANAK DÜZENLENMEDİ

Tacize uğrayan kadına mahkeme çıkışında hakaret edidiğini ifade eden palatform avukatı Rüya İnanır, "T. 7 aralık 2017'de evinin önünde cinsel saldırıya uğradı. Yargılama başladı. Sanık cezada indirim yapılabileceği düşüncesiyle pişman olduğunu belirtti. Duruşma bitiminde sanığın ailesi müştekiye saldırmaya çalışarak 'Böyle giyinirsen başına her şey gelir' benzeri sinkaflı sözler sarfettiler. Amacımız bu zihniyetle mücadele etmek. Kadınların kıyafetleri ya da dışarıda olduğu saatler şiddeti ve saldırıyı meşrulaştıramaz. T.'nin ifade ettiği gibi evinin önünde, en güvende hissetmesi gereken yerde artık kadınlar kendilerini güvende hissedemiyor. Kadınları davanın ve özgürlüklerinin takipçisi olmaya çağırıyoruz." dedi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Uyku kalitenizi arttırmak uyuduğunuz odanın sıcaklığıyla ilgili
Bir tane sigara bile kalp krizi riskini tetikliyor
115 çocuğa cinsel istismar skandalında mahkemeden önemli karar
Google'ın yapay zekaya sahip kamerası satışa çıktı
Dünyanın gözü kulağı 31 Ocak'ta
Hindistan'da MRI cihazı adamı yuttu
Gebeliği engelleyen faktörler neler
Süper Lig'de bombalar ardı ardına patlıyor
Tacizcinin ailesi, tacizciden beter çıktı
-
Çok Okunanlar
Erdoğan: Afrin operasyonu her an başlayabilir
Erdoğan: Afrin operasyonu her an başlayabilir
Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor
Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Çocuklukta yaşanan cinsel istismar vakaları tüm hayatı etkiliyor
Çocuklukta yaşanan cinsel istismar vakaları tüm hayatı etkiliyor
Sömestr dönemi çocuklar için göz doktoruna gitmenin tam zamanı
Sömestr dönemi çocuklar için göz doktoruna gitmenin tam zamanı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Gebeliği engelleyen faktörler neler
Gebeliği engelleyen faktörler neler
Sağlıklı bebekler için hamilelikten üç ay önce yapılması gereken testler var
Sağlıklı bebekler için hamilelikten üç ay önce yapılması gereken testler var
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Son Haberler
Uyku kalitenizi arttırmak uyuduğunuz odanın sıcaklığıyla ilgili
Uyku kalitenizi arttırmak uyuduğunuz odanın sıcaklığıyla ilgili
Bir tane sigara bile kalp krizi riskini tetikliyor
Bir tane sigara bile kalp krizi riskini tetikliyor
115 çocuğa cinsel istismar skandalında mahkemeden önemli karar
115 çocuğa cinsel istismar skandalında mahkemeden önemli karar
Google'ın yapay zekaya sahip kamerası satışa çıktı
Google'ın yapay zekaya sahip kamerası satışa çıktı
Dünyanın gözü kulağı 31 Ocak'ta
Dünyanın gözü kulağı 31 Ocak'ta
Hindistan'da MRI cihazı adamı yuttu
Hindistan'da MRI cihazı adamı yuttu
Gebeliği engelleyen faktörler neler
Gebeliği engelleyen faktörler neler
Süper Lig'de bombalar ardı ardına patlıyor
Süper Lig'de bombalar ardı ardına patlıyor
Tacizcinin ailesi, tacizciden beter çıktı
Tacizcinin ailesi, tacizciden beter çıktı
Kaşıma fırçasından sızan elektrik 14 gebe ineği telef ett
Kaşıma fırçasından sızan elektrik 14 gebe ineği telef ett
Amerikalı komutan rest çekti; Çekilmeyeceğiz
Amerikalı komutan rest çekti; Çekilmeyeceğiz
Kulak çınlamasının altında hangi hastalıklar yatıyor
Kulak çınlamasının altında hangi hastalıklar yatıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık