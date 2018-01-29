Tacizcinin ailesi, tacizciden beter çıktı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çokça paylaşılan bir mesajda üniversite öğrencisi genç bir kadın sokak ortasında kendisini taciz eden tacizciyi afişe ederek 'serbest bırakılan' tacizcinin yakalanması için çağrıda bulunmuştu. Sosyal medyada geniş yankı bulan 'tacizcimi bulun' çağrısı sonrası genç kadını sokak ortasında elle taciz eden Sertaç Ç. yakalanırken, yargılanmak üzere çıkarıldığı mahkemede "pişman" olduğunu söyledi.

Tacizci Sertaç Ç.'nin yakalanması için karakola başvuran genç kadın "Kaç milyonluk şehir nerden bulacağız" yanıtını alınca adaleti sosyal medyada aramaya başladı. Genç kadının evinin girişinde uğradığı taciz apartmana ait güvenlik kamerasına anbean yansırken sosyal medya paylaşılan taciz görüntüleri sonrası Sertaç Ç. yakalandı.

TACİZCİ PİŞMANIM DEDİ, AİLESİ KADINI SUÇLADI

Tacizci Sertaç Ç.'nin yargılandığı mahkemede taciz anı izletilirken "Suçlamayı kabul ediyorum. Bir anlık gafletle suçu işledim. Olay günü evime kestirme yoldan gitmek için güzergahımı değiştirdiğimde tanımadığım kadını gördüm. Arkasından yaklaşıp ona elimle dokundum. Ama pişman olup uzaklaştım" dediği öğrenildi.

Sanığın savunmasının aksine yakınları duruşma çıkışında genç kadına hakarette bulunarak, "Böyle o...pu gibi giyinirsen başına bunlar gelir" dedi. Duruşma salonu çıkışında adliye polisi ile çevik kuvvet polisinin bulunmasına, 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' üyelerinin uyarısına rağmen hakarette bulunanlara işlem yapılmadı.

TUTANAK DÜZENLENMEDİ

Tacize uğrayan kadına mahkeme çıkışında hakaret edidiğini ifade eden palatform avukatı Rüya İnanır, "T. 7 aralık 2017'de evinin önünde cinsel saldırıya uğradı. Yargılama başladı. Sanık cezada indirim yapılabileceği düşüncesiyle pişman olduğunu belirtti. Duruşma bitiminde sanığın ailesi müştekiye saldırmaya çalışarak 'Böyle giyinirsen başına her şey gelir' benzeri sinkaflı sözler sarfettiler. Amacımız bu zihniyetle mücadele etmek. Kadınların kıyafetleri ya da dışarıda olduğu saatler şiddeti ve saldırıyı meşrulaştıramaz. T.'nin ifade ettiği gibi evinin önünde, en güvende hissetmesi gereken yerde artık kadınlar kendilerini güvende hissedemiyor. Kadınları davanın ve özgürlüklerinin takipçisi olmaya çağırıyoruz." dedi.