Taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest

Önceki gün Keçiören'den Kızılay'a gitmek için EGO otobüsüne binen K.K., koltuklarda yer olmadığı için ayakta yolculuk yaptı. İddiaya göre arkasında bulunan S.B. elle tacizde bulundu. Kızın çığlık atıp yardım istemesi üzerine otobüs şoförü Muzaffer R. aracı durdurdu ve kapıları kilitledi.

Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri S.B.'yi gözaltına aldı. Polis, otobüsün güvenlik kamerası görüntülerini de incelededi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerden sonra savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.