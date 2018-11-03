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Suudlular, Musk'ı kızdırdı; Tesla'dan pay vermeyecek
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Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Suudlular, Musk'ı kızdırdı; Tesla'dan pay vermeyecek

Teknoloji şirketi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinden sonra Tesla'nın özelleştirilmesi kapsamında Suud'lulardan para almayacakları, pay vermeyeceklerini söyledi.

Teknoloji şirketi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinden sonra Tesla'nın özelleştirilmesi kapsamında Suud'lulardan para almayacakları, pay vermeyeceklerini söyledi. 

KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ MUSK'I KIZDIRDI

Recode adlı poscast'e verdiği mülakatta Elon Musk, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda, "Bu oldukça kötü görünüyor. Yani bu iyi değil. Bu yüzden Suudlular'dan para almayacağız şeklinde konuştu.

TWİTTER HESABINDAN AÇIKLADI

Musk'ın Twitter hesabı üzerinden Ağustos ayında hisse başı 420 dolar teklifle şirketi New York borsasından çekmek istediğini duyurması manşetlere çıkmıştı.

SUUDLULAR ISRARCI

Daha sonra yaptığı detaylı açıklama Musk, son iki yılda Suudilerin Tesla'yı borsadan çekmek için kendisiyle defalarca temas kurduğunu belirterek, nihayet ağustos ayında, Suudi Arabistan varlık fonu tarafından Tesla'nın yaklaşık 3,2 milyar dolar değerindeki yüzde 5'e yakın hissesinin borsadan satın alındığını aktarmıştı.

BAŞKALARIDA TAVIR KOYDU

Virgin grubun kurucusu milyarder Richad Branson da Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan hükümetiyle iki turizm projesi ve Vingin'in uzay işine yatırım görüşmelerine askıya almıştı.


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