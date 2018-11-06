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Suudili Prensler hala 5 yıldızlı cezaevinde
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Dünya - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Suudili Prensler hala 5 yıldızlı cezaevinde

Washington Post gazetesi cinayete kurban giden yazarı Cemal Kaşıkçı davasının izini sürüyor. Gazete, Kral Salman'ın tutuklattığı hanedanlık prenslerinin bir kısmının hala salıverilmediğini açıkladı.

Washington Post gazetesi cinayete kurban giden yazarı Cemal Kaşıkçı davasının izini sürüyor. Gazete, Kral Salman'ın tutuklattığı hanedanlık prenslerinin bir kısmının hala salıverilmediğini açıkladı.

LÜKS OTELİ HAPİSHANEYE ÇEVİRDİLER

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın yolsuzlukla müdaceğde adı altında Riyad'ın en lüks otellerinden Ritz Carlton'ı 5 yıldızlı hapishaneye çevirmesinin üzerinden bir yıl geçerken tam sayısı bilinmeyen bazı süper zenginlerin hala burada tutsak olarak bulundurulduğu belirtildi.

56 PRENS ESARET ALTINDA

Otel esaretinden kurtulma karşılığı toplamda 106 milyar dolara denk gelen nakit para, mülk işletme, hisse gibi mal varlıklarını teslim edenlerin serbest bırakıldığnı hatırlatan gazete, 2018'in başında Suudi başsavcılığından 56 kişinin gözaltında tutulmaya devam edildiği açıklamasının geldiğinin altını çizdi.

SALMAN BİLDİĞİNDEN ŞAŞMIYOR

 

Geçen ay Prens Salman'ın Bloomberg'e gözaltında sadece 8 kişinin kaldığını söylediğini, ama "Avukatlarına erişimleri var ve suudi sisteminin karşısına çıkarılacaklar" demekten başka ayrıntıya girmediğini belirten gazete, haberine şu şekilde devam etti. Suikastla ilgili tüm şüphe oklarının yöneldiği Veliaht Prens Salman'ın Kaşıkçı'nın oğlu Salah birbirlerininin gözlerinin içine bakarak el sıkıştı.

PRENS ABDULLAH BİN TURKİ'DEN HABER YOK

Prens Turki bin Abdullah'dan gözaltına alındığı zamandan itibaren haber alınamadığını aktaran Washington Post gazetesi önceki kralın oğlu olan Abdullah bin Turki'nin bir zamanlar kraliyet ailesinin altın çocuğu olarak nitelendirildiğini, ABD ve Britanya'da eğitim almış olduğnu yüksek lisans derecesine sahip bir savaş pilotu olduğuna dikkat çekildi.


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