Suudiler'den İngiliz devi için çılgın fiyat

Arapların endüstriyel futbola olan ilgisi devam ediyor. İngiltere'nin en köklü kulüplerindne Manchester United'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud tarafından satın alınacağı iddiası gündeme geldi. Bir süredir görüşmelerin devam ettiği Suudi Kraliyet Ailesi'nin 'Kırmızı Şeytanlar' için ayırdığı bütçenin 4 milyar sterlin olduğu iddia ediliyor.

ABD'li iş adamı Malcolm Glazer'in sahibi olduğu Manchester United, dünyanın en çok kazanan futbol kulüpleri arasında. Manchester United'in son hesaplanan yıllık geliri 676 milyon euro olarak açıklanmıştı. Son dönemde endüstriyel futbola yönelen Araplar, Avrupa'nın önemli kulüplerini satın alarak bu kulüplere ciddi paralar yatırmıştı.

MANU LİGDE ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Geçen yıl kulüp, Arap ülkesinin Genel Spor Otoritesi ile “sürdürülebilir ve başarılı bir futbol” sektörüne yardımcı olmak için bir mutabakat anlaşması imzaladı. Manchester United'ın genel müdürü Richard Arnold o dönem şu açıklamayı yaptı: “Kulübümüzün, Suudi Arabistan ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi var ve o bölgede beş milyondan fazla tutkulu taraftara sahibiz. Saudi Telecom ile olan ortaklığımız, tüm ticari ortaklarımızın en uzun süreli olanı. Krallık'taki futbol endüstrisini şekillendirmeye yardımcı olma şansı, bizim için bir onur ve büyük bir fark yaratabileceğimize inanıyoruz.”2018'in başlarında Suudi Arabistan'lı 31 yaşındaki futbolcu Mohammad Al-Sahlawi, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'na hazırlık amaçlı Manchester United'ın tesislerine davet edildi ve 3 hafta boyunca idman yaptı.

Sosyal medyada yayılan dedikodulara göre Selmanlar, zor bir sezon geçiren ve ligin 8'inci sırasında bulunan Manchester United'ı satın almak istiyor. Manchester United cephesinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.