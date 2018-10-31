Suudi Başsavcıdan MİT'e esrarengiz ziyaret

İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolugu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00.10 sıralarında İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü'ne gitti.

GECE YARISI MİT'E GİTTİ

Cemal kaşıkçı soruşturması için iki gün önce Türkiye7ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00.10 sıralarında kaldığı otelden çıktı. Suudi Başsavcı, İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü'ne geçti. Bir süre burada kalan Suudi savcı tekrar otele döndü.