Suudi Arabistan ile Yemen arasındaki çatışma şiddetleniyor

İran destekli Şii Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışma son günlerde şiddetini arttırarak devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından neredeyse yerle bir edilen Yemen'den Riyad'a balistik füze gönderen Husiler, Riyad'da paniğe neden olurken, balistik füze havada imha edildi.

Husilerin saldırısının ardından yanıt veren Suudi Arabistan, savaş uçaklarıyla Yemen'in başkenti Sana'yı hedef aldı. Sana'da Husilerin kontrolünde bulunan noktaları bombalayan Suudi uçaklarının bölgede büyük zahiyata yol açtığı gelen bilgiler arasında.

Riyad'a füze saldırısı gerçekleştirerek gözdağı veren Husiler, saldırının ardından yaptıkları açıklamada, savaşın başka bir boyuta geçtiğini açıklarken, saldırıda hedef alınan noktanın El Yamamah Sarayı olduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği uluslararası koalisyon, fırlatılan füzenin havada engellendiğini duyurdu. Gökyüzünde imha edilen füze can kaybı veya herhangi bir hasara yol açmadı. Suudi Arabistan, füzenin hedefinde yerleşim yerlerinin olduğunu savunuyor.