Survivor Hikmet ile Dimitra aşk mı yaşıyor?

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasındaki aşk iddiaları gündemde geniş yer buldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında Hikmet ile Yunan takımındaki Dimitra arasındaki yakınlaşma dikkatleri çekti.

TV8'in fenomen yarışması Survivor Türkiye-Yunanistan, yaşanan rekabetlerle olduğu kadar diyalogları ile de dikkatlerden kaçmıyor. Türk yarışmacı Hikmet'in, Yunan takımının güzel yarışmacısı Dimitra'ya karşı söylediği sözler ekranlarda geniş yer buldu ve aşk iddialarını gündeme getirdi.

Hikmet Dayanamadı

Hikmet Tuğsuz, 14 Şubat'ta oynadığı oyunlarda sevgilisi, eşi olanlar için yarışacağını söyleyerek Yunanistan takımından Dimitra ile ilgili bir de açıklama yaptı. Tuğsuz, "Benim şu anda bir sevgilim yok ve de hiç olmadı. Yapacak bir durum yok. Yarışırsam sevgililer adınaa yarışacağım." diyerek dikkat çekti.