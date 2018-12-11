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Sürmene'ye deniz üssü kuruyoruz
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Sürmene'ye deniz üssü kuruyoruz

Rus haber ajansı Sputnik, Türkiye'nin karadeniz kıyılarındaki Sürmeneye bir deniz üssü açma hazırlığında olduğunu, bu durumun mevcut dengeleri değiştirmeyeceğini açıkladı.

Rus haber ajansı Sputnik, Türkiye'nin karadeniz kıyılarındaki Sürmeneye bir deniz üssü açma hazırlığında olduğunu, bu durumun mevcut dengeleri değiştirmeyeceğini açıkladı. 

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KARADENİZ'DEKİ İLK TÜRK DENİZ ÜSSÜ

Sputnik'in haberne göre Türkiye, Trabzon'un Sürmene ilçesinde 9. deniz üssünü açmaya hazırlanıyor. Sürmene'deki üste görev yapacak personel sayısında da temas eden Sputnik, üste az sayıda denizaltı ve geminin yanı sıra bir hava grubu konuşlandırılacağını kaydetti.

RUSLAR DİKKATLE İZLİYOR

Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan eski Rusya Donanması Komutanı Viktor Kravçenko, "Türkiye, kendi topraklarında istediği her şeyi yapabilir. Türkiye'nin Karadeniz'de askeri üssü bulunmuyordu. Ancak kurulacak üs bölgedeki dengeleri etkilemeyecek."

ONLARIN İKİ TANE VAR

"Bilindiği gibi, bizim Karadeniz üssümüz Sivastopol ve Novarossiyk'de bulunuyor. Dolayısıyla korkulacak bir durum söz konusu değil, Türkiye'de inşa edilecek üssü gözleyeceğiz" dedi.

TÜRKİYENİN 9. DENİZ ÜSSÜ

Haber ajansında yer alan bilgilere göre Sürmene deniz üssü, Gölcük, Aksaz, Foça, Ereğli, Mersin, İskenderun, Çanakkale ve İstanbul'un ardından Türkiye'nin 9. deniz üssü olacak.

 

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ÇAMBURNU KIYILARINDA İNŞAA EDİLECEK

Çamburnu Limanı'nda 60 dönüm arazi üzerine inşa edilecek üste, 400 asker ile 200 sivil memur görev yapacak.



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