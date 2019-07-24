Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?

Bir sosyal medya paylaşımı üzerine çokça konuşulan Suriyeliler'in iş yerlerinin kapatılması iddiasını sizler için araştırdık.

Suriyelilerin 19 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Ankara'da iş yerlerinin kapatılacağı aynı zamanda Ticaret ve Sanat İcrasından men edileceği iddiası gündeme atıldı. Bir Twitter hesabından yapılan paylaşım çok konuşuldu.

Ancak iddia doğru değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Suriye uyruklu kişilere dair böyle bir uygulamasının bulunmadığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada yapılan paylaşım üzerine Polatlı Belediyesi bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bugün 3572 sayılı Ruhsat Yönetmeliği gereğince genel temizlik ve insan sağlığı kurallarına uymayan, tarihi geçmiş ve menşei belirsiz ürün satışı yapan 7 adet iş yeri Polatlı Belediyesi Encümeni kararı ile kapatılmıştır. Söz konusu iş yerlerine 15 gün süreyle iki kez Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce yazılı uyarıda bulunulmuş, hijyen şartlarını yerine getirmeyen bu iş yerlerinin ruhsatları iptal edilerek ticari faaliyetleri durdurulmuştur. Bu iş yerleri sahiplerinden 3'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 4'ü Suriye uyrukludur. Müdürlüğümüzün bu uygulamasının bazı sosyal medya hesaplarında amacı dışında yayınlanması gerçeklerle örtüşmemektedir. Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz daha önce de ruhsatsız ticari faaliyet yürüten başka işletmelerin ruhsatlarını iptal ettiği gibi, hemşehrilerimizin sağlığını tehdit eden hiç kimseye müsaade etmeyecektir.”

"ÇALIŞMA İZİNLERİ VARSA AÇABİLİRLER"

Türkiye'de yaşayan ve iş yeri açmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından farklı olarak tek yapmaları gereken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan çalışma izni almak.