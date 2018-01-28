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Suriyeliler ülkemizde 7 bine yakın şirket kurdu
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Ekonomi - - Editör: Merve Ece İNAN

Suriyeliler ülkemizde 7 bine yakın şirket kurdu

Yapılan bir araştırma Suriye’deki savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyelilerin kaç şirket kurduğunu ortaya koydu.

Türkiye'de 7 yıl içinde 6 bin 589 şirket kuran Suriyeliler, 2017 yılında en fazla gözü toptan ticaret sektörüne dikti.

Ülkemize iç savaşlarından kaçarak sığınan 3 milyona yakın Suriyeli'nin 7 yıldır Türkiye'de daha iyi yaşayabilme umuduyla yeni bir hayat kurma mücadelesinde olduğunu kaydeden uzmanlar, bu sebeple  7 yılda 6 bin 589 adet şirket kurulduğunu belirledi.

2017 yılı itibariyle yabancı ortaklı kurulan şirket sayısının 6 bin 731 olduğunu paylaşan uzmanlar, 1.202 şirketin Suriye ortaklı olduğunu hatırlatmakta fayda var. 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerini inceleyerek hazırladığı Suriye Sermayeli Şirketler Bülteni'nin ilki yayınladı. Bültene göre, Ocak – Aralık 2017 itibariyle Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısının en yüksek olduğu illerin başında İstanbul, Mersin ve Hatay geldi. Yine aynı dönemde Kilis ve Mersin'de kurulan yabancı ortak sermeyeli şirketlerin yarısından fazlası Suriye ortak sermayeli şirketler oldu. Suriye ortak sermayeli kurulan şirketlerin yabancı ortak sermayeli şirketler içindeki payı Kilis'te yüzde 78.6 ve Mersin'de yüzde 64.7'yi buldu.

Suriye ortak sermayeli şirketlerin 2017 yılında en çok “toptan ticaret” sektöründe kurulduğu görülüyor. Bu sektörü sırasıyla gayrimenkul, bina inşaatı, perakende, seyahat acentesi gibi turizm faaliyetleri yapan şirketler takip ediyor.


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