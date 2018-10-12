Suriyeliler küçük kıza tecavüz etti iddiası Denizli'yi ayağa kaldırdı

Suriyeliler küçük kıza tecavüz etti iddiası Denizli'yi karıştırdı. Denizli'nin Kale ilçesinde Suriyeli mülteciler, 14 yaşındaki N.D. isimli kız çocuğuna tecavüz etti. Olayın duyulması ilçede infiale neden olurken öfkeli halk Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırdı. İlçe kaymakamının araya girmesi üzerine öfkeli ilçe halkı ikna edilirken, Suriyeliler ilçeden tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre 14 yaşındaki kız çocuğu N.D. 10 Suriyeli'nin cinsel istismarına uğradı. Olayla ilgili açılan soruşturmanın ardından 1'i Türk, 6'sı Suriyeli, gözaltına alınırken, 3 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Suriyeliler, küçük kıza tecavüz etti olayının duyulmasının ardından ilçe sakinleri Kaymakamlık binasının önünde toplanarak tecavüzcü Suriyelilerin kendilerine teslim edilmelerini istedi. Yaklaşık 500 öfkeli vatandaşın kaymakamlık binası önünde toplanması üzerine Denizli merkezden ve çevre ilçelerden takviye ekip istendi.

SURİYELİLER İLÇEDEN TAHLİYE EDİLDİ

İlçede, 14 yaşındaki kız çocuğu N.D.'ye cinsel istismar suçundan Suriyeli 5 kişinin gözaltına alındığının duyulması üzerine adliye ile aynı binada hizmet veren Kaymakamlık binası önünde toplanan yaklaşık 500 kişi tepkilerini dile getirdi. Şüphelilerin kendilerine verilmesini isteyen öfkeli kalabalığın kontrolden çıkma ihtimali üzerine Kale'ye Denizli il merkezi ile çevre ilçelerden takviye olarak çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kale Kaymakamı Murat Güneş ve AKP'li Kale Belediye Mehmet Salih Sağınç, öfkeli kalabalıkla konuşup, sağduyulu davranmalarını istedi. Gerginlik sürerken ilçedeki Suriyeli 30 aile güvenlik amacıyla tahliye edilerek, başka ilçelere götürüldü. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de olayların büyüme ihtimali üzerine güvenlik güçlerinin koordinasyonunu sağlamak için Kale'ye geldi.