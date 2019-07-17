Suriyeliler Devletten Bayram Parası mı Alıyor ?

Bir ATM'nin önünde sıra olmuş kalabalığı gösteren fotoğraf sosyal medyada konuşulmaya başladı. Suriyeli olduğu idda edilen bir grup para çekmek için sıra bekliyor. Paylaşılan fotoğrafın Kamu Bankasına ait bir ATM önünde bayram paralarını çekmek için bekleyen Suriyeliler olduğu idda edildi.

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden alınan bilgiye göre Suriyelilere sadece (SUY) kapsamında maddi destek sağlanıyor. Yani bu iddia doğru değil. Türkiye'de yaşayan ve belirli koşulları sağlayan Suriyelilerin devletten aldığı tek destek Sosyal Uyum Yardımı adı verilen (SUY)'dur.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bu yardım aylık 120 Türk Lirası. Bu yardım da mültecilerin gıda, giyim, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaları için veriliyor.

MÜLTECİLER DERNEĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Mülteciler Derneği'nin yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de mültecilere nakit yardımı yapılmıyor. Sosyal medyada çok konuşulan bu paylaşım için Derneğin yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verildi; “ Mültecilerin PTT şubeleri veya banka şubeleri önünde beklemesinin sebebi kartlarına yatan parayı çekmek içindir. Bu paranın devlet bankaları üzerinden dağıtılıyor olması, parayı devletin verdiğini göstermez.”