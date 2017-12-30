Suriyeli muhalifler Özgür Suriye Ordusuna katılma kararı aldı

Suriye'de 2001 yılından beri süren iç savaşta önemli bir gelişme yaşandı. Suriye Geçici Hükümeti Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı yaklaşık 30 alt grubun ‘Milli Ordu' adı altıda birleştiğini açıkladı.

BAĞIMSIZ GRUPLAR BİRLEŞTİ

Geçici Hükümetin Başbakanı Cevad ebu Hatab, Halep'e bağlı Azez ilçesinde grupların liderleriyle bir araya geldi. Hatab, yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından ‘Milli Ordu'nun kurulduğunu duyurdu. Hatab, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikli amaçlarının Fırat kalkanı Harekatı ile güvenlhi hale getirilen bölgeyi ellerinde tutmak ve Esad rejimi ile DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerine karşı durarak halkı savunmak olduğunu söyledi.

BÖLGEYİ TEK BİR ORDU YAPACAKLAR

Proje ile 3 kolorduyu birleştirdiklerini, şu anda itibarıyla toplam 22 bin askere sahip olduklarını ifade eden Hatab, şunları kaydetti: 1. Kolordu Türkiye'de eğitim alanlar, 2. ve 3. Kolordu ise yaklaşık 30 gruptan oluşuyor. Bizim için en önemli husus, bütün bölgeyi tek bir ordu haline getirmek. Bu da Türkiye'nin desteğiyle olur.

YERLEŞİM YERLERİ HARABE HALİNDE

Azez'den Cerablus arasını eskiden DEAŞ ve PKK/PYD militanları tutuyordu. Bu bölge yaklaşık 2 bin 300 kilometrekare. Burada Fırat Kalkanı Harekatı başladığı zaman bölgenin yüzde 15'i harabe oldu. Rakka'ya baktığımızda ise tamamı yıkıldı ve ondan sonra alındı. Türkiye aynı şeyi yapmadı yani kırıp dökmedi.

FIRAT KALKANI HAREKAT BÖLGESİNİ TUTACAKLAR

Geçici hükümetin Genelkurmay başkanı Albay Heysem Efeysi de ‘Milli Ordunun 3 kolordunun birleşmesi sonucu oluştuğunu söyledi. Kurulan ordunun ilerleyen günlerde tüm Suriye'yi kapsayacağını anlatan Efeysi, “Öncelikle Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde bu kararı aldık.

TÜRK DEVLETİNE GÜVENİYORUZ

Tabi ki Türkiye Cumhuriyeti'n8den destek alarak bu karara vardık. Sonuçta Fırat Kalkanı Bölgesi'nde ‘Milli Ordu' kurulduktan sonra inşallah diğer kalan yerlerde de devam ettirmeyi amaçlıyoruz.” Diye konuştu.

ESAD GÜÇLERİ VE PKK'YI KOVACAKLAR

Bugünden sonra her nerede olursa olsun gerek Esad güçleri gerek terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD'yi bölgeden temizleyeceklerini aktaran Efeysi, temizlenen bölgelerde Genelkurmaya bağlı kolordu yapılanmaları kuracaklarını söyledi.