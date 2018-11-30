Suriyeli baba yaramazlık yapan çocuklarını çite bağladı

Osmaniye'nin Fakıuşağı Mahallesi'nde Suriyeli bir babanın çocuklarına yaşattığı zulüm yürekleri yaktı. Suriye uyruklu Mahmut E. 'yaramazlık yaptıkları için' yaşları 3 ve 5 arasında değişen 2 çocuğunu buz gibi havaya aldırış etmeden çite bağladı. Zavallı çocuklar iple bağlandıkları çitlerden polis sayesinde kurtulurken, polis ekipleri "Yaramazlık yaptı diye çocuk çite mi bağlanır" diyerek sözde babaya tepki gösterdi.

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YARAMAZLIK YAPTI DİYE ÇİTE BAĞLADI

Olay merkez Fakıuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar biri kız iki çocuğun, demir çitlere bağlı olduklarını görünce polis haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, 3 yaşındaki Ahmet E. ve ablası 5 yaşındaki Ragad E.'yi iple bağlandıkları çitten kurtardı. Yaklaşık bir saat bağlı kaldıkları belirlenen çocuklar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, olayla ilgili baba Mahmut E. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.