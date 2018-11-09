Suriye uyruklu genç kızı sokak ortasında öldürdüler

Olay Gaziantep'te cep telefonlarını gasp etmeye çalışanlar tarafından bıçaklı saldırıya uğraması ile yaşandı. Dün gece saatlerde yaşanan olayda Yeditepe Mahallesi'ndeki Engelsizler Parkı içerisinde oturdukları sırada yanlarına yaklaşan kişiler tarafından ilk önce sözlü taciz daha sonra ellerinde bulunan telefonları gasp etmeye çalışan kişiler tarafından gerçekleşti. Olay anında telefonlarını vermek isteyen Suriye uyruklu 19 yaşındaki Gina Abu Salih ile 16 yaşındaki Ahmet Gazi gaspçılar tarafından bıçaklı saldırıya uğradılar.

Bıçaklanan Suriyeli gençler kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından müdahaleleri yapılan gençler Şahinbey Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gina Abu Salih, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Halen yoğun bakımda bulunan durumu ciddiyetini koruyan Abu Salih yoğun bakımda olduğu belirlendi.

Gina Abu Salih'in cenazesi otopsi raporu alındıktan sonra ailesine teslim edildi. Yeşilkent Mezarlığı'na götürüldü. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Salih, akrabalarının ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.



Polisin, şüphelilerin yakalanması için yürüttüğü çalışmaların devam ettiği bildirildi.