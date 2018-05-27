Suriye’de 4 Rus askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de 4 Rus askerinin çıkan çatışmada öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık, Deyrizor'da çıkan çatışmalarda, Suriye rejimine bağlı güçlere saldıran grup içindeki 40'dan fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Deyrizor kentinde Rus askeri danışmanların da içinde bulunduğu rejim güçlerine karşı düzenlenen saldırıda 4 Rus askeri danışman olay yerinde hayatını kaybetti.

HÜKÜMET GÜÇLERİNE SALDIRDILAR

Açıklamada, “Birkaç militan grubu, gece saatlerinde Deyrizor kentindeki Suriye hükümet güçlerine bağlı topçu birliklerine saldırdı” denildi.