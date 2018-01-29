Süper Lig'de bombalar ardı ardına patlıyor

Devre arası transfer döneminin ilk günleri sessiz geçerken son günlerin bombalar ardı ardına patlıyor. Golcü arayışlarını sürdüren Konyaspor, Göztepe ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan golcü isim Adis Jahovic ile 1.5 yıllık anlaşırken, Beşiktaş yönetimi de Vagner Love transferini resmen bitirdi.

Göztepe'de sezona damga vuran Makedon oyuncu Adis Jahovic, yönetimin sözleşme uzatma teklifini reddedince devreye giren Konyaspor, 30 yaşındaki oyuncuyu 1.5 milyon euroya transfer etti. Konyaspor'dan yıllık 1 milyon euro kazanacak olan Jahovic, 2.5 yıllık anlaşmaya imza attı.

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş ise beklenen Vagner Love transferini bitirdi. Golcü oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlayan siyah-beyazlıların transferini Aytemiz Alanyaspor'un başkanı resmi twitter hesabından duyurdu.

TARİHİ BİR TRANSFER

Göztepe tarihinin en çok gol atan oyuncusu olan Makedon futbolcunun ayrılığı sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarları da ikiye böldü. Bazı futbolseverler, yeni sözleşme yapılamadığı için yönetimi eleştirirken, bazıları ise hiçbir futbolcunun kulüpten büyük olmadığı konusunda yorumlar yaptı. Jahovic ile tarihinin en karlı satışlarından birini yapan Göz-Göz, Kardemir Karabükspor'ten Poko'yu 1.4 milyon euroya almıştı.



