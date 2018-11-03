Süper derbi'de utandıran tablo

Türkiye'nin gündemini değiştiren süper derbi maçı sonrasında yaşanan yüz kızartıcı olaylara ağır cezalar gelmesi bekleniyor

MAÇ BİTTİ SAHA KARIŞTI

Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin ardından saha bir anda karıştı. Oyuncular tekme tokat birbirlerine girdiler. Fatih Terim de sahaya girdi ve hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterdi. 2-2 biten derbinin ardından büyük olaylar yaşandı. Bitiş düdüğünün ardından sahada yaşananlar uzun süre VAR sistemi ile incelendi. İncelemenin ardından N'Diaye, Jailson ve Soldadoya kırmızı kart, Belhanda'nın ise sarı kartla cezalandırıldığı açıklandı.

KULÜBEDEKİ OYUNCULARDA BİRBİRLERİNE SALDIRDI

Maçın son dakikasında Belhanda ise Soldado arasında yaşanan gerilim bitiş düdüğü ile birlikte alevlendi ve iki takımın sahadaki ve kulübedeki oyuncuları saha ortasında birbirine girdi.

İTİŞ KAKIŞ KARGAŞA REZALET

Yayıncı kuruluşun ekranan getirdiği pozisyonlarda Jailson'un Belhada'ya tokat attığı, ardından Galatasaraylı N'Diaye'nin de Jailson'a kafa attığı görüldü. Yaşanan arbede de Galatasaray yardımcı antronörü Hasan Şaş'da Skrtel'e arkadan vurdu. Fenerbahçe'nin ikinci gölünü atan Jailson'un Belhanda'ya yaptığı hareketten sonra bütün Galatasaraylı futbolcular kovalamaya çalıştı. Birbirini kovalayan futbolcular itiş kakış ve karmaşa içerisinde soyunma odası girişinde birbirlerine girdi. Yaşanan olayların ardından Fenerbahçe'de Jailson ve Soldado'nun kırmızı kart gördüğü açıklandı. Galatasaray'da ise N'Diayene kırmızı kart, Belhanda'da sarı kartla cezalandırıldı.