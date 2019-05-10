Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Suni kar yapma göletine giren kuzenlerden acı haber
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Serkan BAŞTIMAR

Suni kar yapma göletine giren kuzenlerden acı haber

Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek Kayakla Atlama Kuleleri için Erzurum'da yapılan suni kar göletine giren amca çocukları Furkan Karagöl(12) ve Recep Karagöl(13), boğularak can verdi.Otopsi yapılmak üzere çocukların cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

2011 yılında Dünya Üniversiteler Kış oyunları için inşa edilen Kayakla Atlama Kuleleri'nin hemen yan kısmında meydana gelen olay,bugün öğlen saatlerinde meydana geldi.Tesislerde görevli güvenlik personeli devriye atarken,kayakla atlama kuleleri için suni kar yapmakta kullanılan göletin yüzeyinde bir çocuk cesediyle karşılaştı.Güvenlik personeli,hemen durumu polise bildirdi.Olay yerine 112,AFAD ve itfaiye ekipleri gönderildi.Tel örgüleri kırarak gölete girdiği saptanan hareketsiz haldeki çocuk, itfaiye tarafından sudan çıkarıldı.Ekipler tarafından kalp masajı yapılan çocuk hayata döndürülemedi.Göletin kıyısında iki çocuğa ait kıyafet bulunmasıyla AFAD'a bağlı su altı ve su üstü arama ekipleri, gölette arama işlemlerine devam etti.Ekipler,yaklaşık 10 dakika süren arama çalışmaları sonucunda ikinci çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

''Havuza girmek yasaktır'' uyarısına rağmen gölete giren çocukların,Furkan ve Recep kuzenler oldukları tespit edildi.

Olay yerine intikal eden Recep Karagöl'ün babası Metin Karagöl oğlunun ve yeğeninin cansız bedenlerini teşhis etti.Acılı baba gözyaşlarına boğularak yıkıldı.Çocukların cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Suni kar yapma göletine giren kuzenlerden acı haber
Madımak davasında firari sanıklar ilanla aranacak
Osman Çakmak,''Hedef 2022 Dünya Kupası ''
Katil zanlısı yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Kusursuz görünmenin yaşı 18'e düştü
Tuğba Özay Bodrum'u salladı!
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Hırka-i Şerif Ramazan ayı boyunca ziyarete açık
-
Çok Okunanlar
Ünlü Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti
Ünlü Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti
Elazığ Film Festivali'nde 'Locman' ve 'Suç Unsuru' birinciliği paylaştı
Elazığ Film Festivali'nde 'Locman' ve 'Suç Unsuru' birinciliği paylaştı
Gözaltına alınan sapık serbest bırakıldı
Gözaltına alınan sapık serbest bırakıldı
Kimi adalet kimi ekmeği için meydana çıktı
Kimi adalet kimi ekmeği için meydana çıktı
Hakan Ertekin 'Adı Geçer' diyecek
Hakan Ertekin 'Adı Geçer' diyecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'Belediye Reisliği'ni de yürütecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'Belediye Reisliği'ni de yürütecek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Suni kar yapma göletine giren kuzenlerden acı haber
Suni kar yapma göletine giren kuzenlerden acı haber
Madımak davasında firari sanıklar ilanla aranacak
Madımak davasında firari sanıklar ilanla aranacak
Osman Çakmak,''Hedef 2022 Dünya Kupası ''
Osman Çakmak,''Hedef 2022 Dünya Kupası ''
Katil zanlısı yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı
Katil zanlısı yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Kusursuz görünmenin yaşı 18'e düştü
Kusursuz görünmenin yaşı 18'e düştü
Tuğba Özay Bodrum'u salladı!
Tuğba Özay Bodrum'u salladı!
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Hırka-i Şerif Ramazan ayı boyunca ziyarete açık
Hırka-i Şerif Ramazan ayı boyunca ziyarete açık
Binali Yıldırım,''Gerçekte mağdur olan benim''
Binali Yıldırım,''Gerçekte mağdur olan benim''
86 milyon liralık vurgun !
86 milyon liralık vurgun !
Sahurda bu yemeklere dikkat!
Sahurda bu yemeklere dikkat!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji