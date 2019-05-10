Suni kar yapma göletine giren kuzenlerden acı haber

2011 yılında Dünya Üniversiteler Kış oyunları için inşa edilen Kayakla Atlama Kuleleri'nin hemen yan kısmında meydana gelen olay,bugün öğlen saatlerinde meydana geldi.Tesislerde görevli güvenlik personeli devriye atarken,kayakla atlama kuleleri için suni kar yapmakta kullanılan göletin yüzeyinde bir çocuk cesediyle karşılaştı.Güvenlik personeli,hemen durumu polise bildirdi.Olay yerine 112,AFAD ve itfaiye ekipleri gönderildi.Tel örgüleri kırarak gölete girdiği saptanan hareketsiz haldeki çocuk, itfaiye tarafından sudan çıkarıldı.Ekipler tarafından kalp masajı yapılan çocuk hayata döndürülemedi.Göletin kıyısında iki çocuğa ait kıyafet bulunmasıyla AFAD'a bağlı su altı ve su üstü arama ekipleri, gölette arama işlemlerine devam etti.Ekipler,yaklaşık 10 dakika süren arama çalışmaları sonucunda ikinci çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

''Havuza girmek yasaktır'' uyarısına rağmen gölete giren çocukların,Furkan ve Recep kuzenler oldukları tespit edildi.

Olay yerine intikal eden Recep Karagöl'ün babası Metin Karagöl oğlunun ve yeğeninin cansız bedenlerini teşhis etti.Acılı baba gözyaşlarına boğularak yıkıldı.Çocukların cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.