Sumudica'nın Kayserispor'daki geleceği belli oldu

Bu sezon Kayserispor'un ligdeki çıkışında önemli rol oynayan tecrübeli teknik adam Sumudica'nın güneydoğu temsilcisindeki geleceği karara bağlandı. Fenerbahçe karşısında 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılıların hoca maç sonu yaptığı açıklamasında yenilgi için özür dileyerek ayrılık sinyalleri vermişti.

47 yaşındaki Romanyalı teknik adam, yönetimle yaptığı görüşme sonrasında sözleşme uzatma teklifini kabul etti. Mevcut sözleşmeyi 2 yıl uzatan Sumudica 2019-2020 sezonuna kadar Kayserispor'un başında kalacak.

FENERBAHÇE HEZİMETİ SONRASI ÖZÜR DİLEMİŞTİ

6 eksikli çıktığı Fenerbahçe karşısında sezonun en ağır mağlubiyetini alan Sumudica, maçın ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında hayli üzgündü. Kayseri taraftarından özür dileyen tecrübeli teknik adam,"Kayseri halkına çok saygı duyuyorum. Kayseri halkının önünde bu skor beni gerçekten utandırıyor. Kariyerim için çok hassas bir gündü. Bu akşam düşüneceğim, bu şekilde çalışmaya devam edemem. Dürüst bir insanım. Hiçbir zaman kimsenin arkasından konuşmadım. Bugün benim için çok büyük bir utanç oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan basın mensuplarına da konuşan Erol Bedir, "Sumudica'nın sözleşmesini iki yıl uzattık" dedi.

Kulüp başkanı Erol Bedir, kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Pazartesi günü oynadığımız Fenerbahçe maçı sonrası basın açıklamasında "Kayserispor'dan ayrılabilirim" şeklinde açıklama yapan Teknik Direktörümüz Marius Sumudica ve oyuncu grubuyla çeşitli toplantılar yapılmış ve bundan sonraki süreçte başarı adına teknik direktörümüze tam destek vermek bir yana, mevcut kontratına ilaveten 2 yıl daha sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşmenin Kayserispor'umuza ve teknik direktörümüz Marius Sumudica'ya hayırlı olması dileğiyle."