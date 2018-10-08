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Sultangazi'de iki sevgili pompalı tüfekle market soydu
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Sultangazi'de iki sevgili pompalı tüfekle market soydu

İstanbul Sultangazi'de iki sevgili elele geldikleri bir marketi soydu. Pompalı tüfekle gerçekleştirilen soygun sonrası iki sevgili internet kafede yakayı ele verdi.

Gaspı sevgililer Sultangazi'de bir marketi soydu. Öğle saatlerinde bir markete giren iki sevgili, yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle kasiyeri tehdit etti. Kasada bulunan 535 TL parayı alarak arabayla uzaklaşan soyguncu çift, polisin takibi sonrası "internet kafede" yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Murat A. (30) ve Neslihan A. (23) Yunu Emre Mahallesi'nde bir markete girdi. Market boyunca elele yürüyen soyguncu çift, diğer müşteriler marketten ayrıldıktan sonra kasaya yöneldi. Yanında getirdiği pompalı tüfeği kasiyere doğrultan Murat A. ve sevgilisi Neslihan A. kasada bulunan 535 TL'yi alarak geldikleri otomobille uzaklaştı.

İNTERNET KAFEDE YAKALANDILAR

İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri marketteki ve bölgedeki kameraları inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Gaziosmanpaşa'da bir internet kafeye gittikleri tespit edilen şüpheliler Murat A. (30) ve Neslihan A. (23) gözaltına alındı.

Şüphelilerin kiraladığı lüks araçta yapılan incelemede bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayda kullanılan silahla birlikte yakalanan şüphelilerden Murat A.'nın 7 suçtan aranması bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.
Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul eden şüpheliler, "Paraları gasp ettik, gidip uyuşturucu satın aldık" dedi.


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