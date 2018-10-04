Sultangazi'de iki grup arasında kavga

Sultangazi'de iki grup arasında çıkan kavga ortalığın savaş alanına dönmesine neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı birbirine giren iki grup arasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Çevre sakinlerinin ayırmakta güçlük çektiği kavganın ise hangi sebeple çıktığı anlaşılamadı.

Sultangazi'de bir caddede çıkan kavgada onlarca kişi birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çok sayıda kişinin hafif yaralandığı kavgada şans eseri ölen olmadı. Çevre sakinlerinin ayırmaya çalıştığı grup, caddeyi savaş alanına çevirirken, trafik de durma noktasına geldi.

KAVGANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Sultangazi'de trafik akışının yoğun olduğu bir cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Farklı iki grup arasında çıkan kavga git gide büyüyerek yol üzerinde büyük bir kalabalık oluşmasına neden oldu. Kısa süreliğine ayrılan öfkeli iki grup daha sonra ellerine geçenlerle yeniden birbirlerine vurmaya başladı.

KAVGADA AĞIR YARALANAN OLMADI

Yoldan geçen vatandaşlar ayırmak için uğraştığı kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Kavga nedeniyle trafikte aksaklık meydana gelirken, kavgaya karışan grup vatandaşların uzun uğraşları sonrasında ayrıldı. Kavgada ağır yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, grubun ayrılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde iki grup birbirine giriyor. Yumruklaşma uzun sürerken, bir kişiye çok sayıda kişi defalarca yumruk atıyor.