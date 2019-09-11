Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlandı

83 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Süleyman Turan sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam'ın 'esas oğlan'ın sadık dostu' rolleriyle tanınan oyuncusu Süleyman Turan, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 83 yaşında hayata gözlerini yuman sevilen oyuncunun cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacahmet mezarlığında toprağa verilecek. toprağa verilecek.

Cenazeye Ediz Hun ve Nuri Alço olmak üzere Yeşilçam'dan birçok isim katıldı.Hun Turan için " Tiyatro camiası için sanat camiası için çok büyük kayıp" dedi. Turan'ın yakın arkadaşı oyuncu Yusuf Sezgin ise gözyaşlarını tutamadı.