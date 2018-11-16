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Süleyman Soylu: Sözümüz söz 3600 ek göstergeyi çözeceğiz
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Süleyman Soylu: Sözümüz söz 3600 ek göstergeyi çözeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te bakanlık ve bakanlığa bağlı kuruluşlara ilişkin gerçekleştirdiği sunumda polislerle ilgili 3600 ek gösterge meselesini çözeceklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerin sabırsızlıkla beklediği 3600 ek gösterge meselesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlık ve bakanlığa bağlı kuruluşlarla ilgili sunum yapan Soylu, seçimden önce verilen 3600 ek gösterge meselesinin çözüme kavuşturulacağını açıkladı.

Sözlerine, "Polislere verdiğimiz sözün arkasındayız." diyerek başlayan Soylu, Çalışma Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışma kapsamına polislerin yanı sıra hemşire, din görevlisi, kamu idarecileri, müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak.

600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

3600 ek gösterge hususunda Çalışma Bakanlığı tarafından bir çalışma yürütülüyor. Hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Bu taslağa göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de girdi. Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

İKRAMİYELER KAÇ TL OLACAK?

Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı konusunda bir bilgi yok. Konuya dair detaylar geldikçe haberlerimizden paylaşacağız. Öte yandan geçtiğimiz günlerde AA Editör Masası'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3600 ek göstergeyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir açıklamalarının olacağını söyledi.


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