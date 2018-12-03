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Süleyman Soylu: İstanbul'da bekçi alımı sürecek
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Politika - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Süleyman Soylu: İstanbul'da bekçi alımı sürecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Motosikletleri Teslim Töreni'nde konuştu. Soylu, İstanbul'da 3800 olan bekçi sayısını 1200 bekçi alımıyla 4000'e çıkaracaklarını belirtti.

İstanbul'da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bekçi alımı yapılacağını açıkladı. Trafik Motosikletleri Teslim Töreni'nde kürsüye çıkan Soylu, İstanbul'da 2800 olan gece bekçisi sayısını, 4000'e çıkaracaklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul sokaklarında görev yapacak olan 1200 gece bekçisinin belirlendiğini söyledi. Gece bekçileriyle asayişin sağlanmasında kent genelinde ciddi aşama kaydettiklerini ifade eden Soylu, aynı aşamayı şehiriçi trafik güvenliğinde de sağlayacaklarını söyledi.

"İSTANBUL'DA 400 BEKÇİ GÖREV YAPACAK" 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarndaki ilgili bölüm şöyle;

"Önümüzdeki günlerde toplam 6600 personel daha emniyet teşkilatımıza Aralık'ın yarısından sonra katılacak. İnşallah bunun 1500 tanesini tekrar trafiğe vereceğiz.

Özellikle İstanbul'a 400-500 şehir için trafik polisi nakledeceğiz.

1200 üzerindeki bekçi İstanbul'da görevlendirilmek üzere belirlendi. İnşallah Şubat'ın sonunda var olan 2800 bekçimize ek olarak İstanbul'da 1200 bekçimiz daha 4000 bekçi göreve başlamış olacak.

Hedefimiz İstanbul'da şehir içi trafiği belediye ile zabıtalarımızla eş güdüm içinde ilk başta yürütmek daha sonra da onlara devretmektir. Bunu sağlarsak bir başka değişimin altına imza atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

 


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