Süleyman Soylu ile CHP arasındaki kriz büyüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında başlayan gerginlik devam ediyor. Soylu'nun CHP'li il başkanlarını şehit cenazelerine almayacağım yönündeki açıklamalarına CHP'den ilk yanıtı parti sözcüsü Bülent Tezcan verdi.

Parti genel merkezinde basının karşısına çıkan Tezcan, Soylu'nun İçişleri Bakanı makamına uygun davranmanığını belirterek başladığı sözlerinde tartışma yaratan açıklamalar için ayarsız, ölçüsüz ve sorumsuz dedi. Süleyman Soylu'nun açıklamalarının toplumu derinden böldüğünü kaydeden Tezcan, "Böyle bir açıklamayla neyi amaçladıklarını anlamak açıkçaso çok güçtür. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit cenazeleri üzerinden toplumu böyle hesabı içine girmiştir." dedi.

"AÇIKLAMA DEHŞET VERİCİ"

Bülent Tezcan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

"Dehşet verici bir açıklama, terbiyesizce bir açıklama. Vicdansız bir açıklama, hadsiz ve sorumsuz bir açıklama. Bu muhtemelen bir derin karanlık kaos planının dışa vurumudur ve işaretidir. En az PKK kadar bölücü bir açıklamadır. Bölücü bir İçişleri Bakanı vardır. Toplumu çatışmaya sürükleyen bir İçişleri Bakanı vardır. Derhal istifa etmelidir' diye konuştu.

Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü: “15 Temmuz Şehitleri ve Gazileriyle, terör şehitleri ve gazileri arasında ayrım yaptılar. Şimdi şehit cenazelerinden kaos yaratma peşindeler. Kabul edilebilir bir şey değil. Şehit cenazelerinde protokol yapmak değildir. İçişleri Bakanı sorumsuzca protokol düzenleme hesabına girip, camileri çatışma alanı getirme peşindedir. Bu milleti bölmenize müsaade etmeyeceğiz”

KURULTAY AÇIKLAMASI

CHP Sözcüsü, CHP'deki kurultay tartışmaları için ise “Gündemimizde istifa ya da kurultay yoktur. Bu çerçevede önümüzde iki büyük seçim var, yerel seçimler ve ondan sonraki genel seçim.” yorumunda bulundu.