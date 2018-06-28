Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Süleyman Soylu ile CHP arasındaki kriz büyüyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Süleyman Soylu ile CHP arasındaki kriz büyüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'li il başkanlarının şehit cenazelerine katılmasını engelleyeceği yönündeki açıklamalarına partiden çok sert tepki geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında başlayan gerginlik devam ediyor. Soylu'nun CHP'li il başkanlarını şehit cenazelerine almayacağım yönündeki açıklamalarına CHP'den ilk yanıtı parti sözcüsü Bülent Tezcan verdi. 

Parti genel merkezinde basının karşısına çıkan Tezcan, Soylu'nun İçişleri Bakanı makamına uygun davranmanığını belirterek başladığı sözlerinde tartışma yaratan açıklamalar için ayarsız, ölçüsüz ve sorumsuz dedi. Süleyman Soylu'nun açıklamalarının toplumu derinden böldüğünü kaydeden Tezcan, "Böyle bir açıklamayla neyi amaçladıklarını anlamak açıkçaso çok güçtür. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit cenazeleri üzerinden toplumu böyle hesabı içine girmiştir." dedi.

"AÇIKLAMA DEHŞET VERİCİ"

Bülent Tezcan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

"Dehşet verici bir açıklama, terbiyesizce bir açıklama. Vicdansız bir açıklama, hadsiz ve sorumsuz bir açıklama. Bu muhtemelen bir derin karanlık kaos planının dışa vurumudur ve işaretidir. En az PKK kadar bölücü bir açıklamadır. Bölücü bir İçişleri Bakanı vardır. Toplumu çatışmaya sürükleyen bir İçişleri Bakanı vardır. Derhal istifa etmelidir' diye konuştu.

Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü: “15 Temmuz Şehitleri ve Gazileriyle, terör şehitleri ve gazileri arasında ayrım yaptılar. Şimdi şehit cenazelerinden kaos yaratma peşindeler. Kabul edilebilir bir şey değil. Şehit cenazelerinde protokol yapmak değildir. İçişleri Bakanı sorumsuzca protokol düzenleme hesabına girip, camileri çatışma alanı getirme peşindedir. Bu milleti bölmenize müsaade etmeyeceğiz”

KURULTAY AÇIKLAMASI

CHP Sözcüsü, CHP'deki kurultay tartışmaları için ise “Gündemimizde istifa ya da kurultay yoktur. Bu çerçevede önümüzde iki büyük seçim var, yerel seçimler ve ondan sonraki genel seçim.” yorumunda bulundu.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Süleyman Soylu ile CHP arasındaki kriz büyüyor
Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak
PlayStation Plus Temmuz 2018 ücretsiz oyunları
Battlefield 1 Turning Tides ve Battlefield 4 Second Assault ücretsiz oldu
Instagram görüntülü sohbet özelliği nasıl kullanılır
Fortnite 5 sezon ne zaman
NBA Live 19 kapak yıldızı belli oldu: Joel Embiid
The Awesome Adventures of Captain Spirit ücretsiz olarak çıktı Bedava oyun
Organize İşler 2 çekimleri başladı
-
Çok Okunanlar
Dying Light 2 duyuruldu - oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkacak
Dying Light 2 duyuruldu - oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkacak
Esnaf ziyaretinde kan döküldü: 3 ölü
Esnaf ziyaretinde kan döküldü: 3 ölü
Bedelli askerlik seçimden sonra çıkabilir
Bedelli askerlik seçimden sonra çıkabilir
Sakarya'da yaşanan vahşetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Sakarya'da yaşanan vahşetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Athena Gökhan 24 Haziran öncesi oyunun rengini belli etti
Athena Gökhan 24 Haziran öncesi oyunun rengini belli etti
Call of Duty: Black Ops III PlayStation'da ücretsiz oldu - Bedava oyun nasıl indirilir?
Call of Duty: Black Ops III PlayStation'da ücretsiz oldu - Bedava oyun nasıl indirilir?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Süleyman Soylu ile CHP arasındaki kriz büyüyor
Süleyman Soylu ile CHP arasındaki kriz büyüyor
Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak
Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak
PlayStation Plus Temmuz 2018 ücretsiz oyunları
PlayStation Plus Temmuz 2018 ücretsiz oyunları
Battlefield 1 Turning Tides ve Battlefield 4 Second Assault ücretsiz oldu
Battlefield 1 Turning Tides ve Battlefield 4 Second Assault ücretsiz oldu
Instagram görüntülü sohbet özelliği nasıl kullanılır
Instagram görüntülü sohbet özelliği nasıl kullanılır
Fortnite 5 sezon ne zaman
Fortnite 5 sezon ne zaman
NBA Live 19 kapak yıldızı belli oldu: Joel Embiid
NBA Live 19 kapak yıldızı belli oldu: Joel Embiid
The Awesome Adventures of Captain Spirit ücretsiz olarak çıktı Bedava oyun
The Awesome Adventures of Captain Spirit ücretsiz olarak çıktı Bedava oyun
Organize İşler 2 çekimleri başladı
Organize İşler 2 çekimleri başladı
Han Solo'nun silahı 550 bin dolara satıldı
Han Solo'nun silahı 550 bin dolara satıldı
PlayStation Hits ile PlayStation 4 oyunlarında süper indirimler
PlayStation Hits ile PlayStation 4 oyunlarında süper indirimler
Hitman 2 Türkçe olacak mı Türkçe yama
Hitman 2 Türkçe olacak mı Türkçe yama

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık