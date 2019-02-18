Süleyman Soylu geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını resmen açıkladı. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamından bahseden Soylu şu ana kadar yaklaşık 312 bin Suriyeli'nin geri döndüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de uluslararası koruma statüsünde olan yaklaşık 4 milyona yakın Suriyeli ailenin barındığını söyledi. Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisi ile şu ana kadar yaklaşık 312 bin Suriyeli aile ülkelerine geri dönmüştür." dedi.

Suriyeli Sayısını Açıkladı

Soylu, bu yılın ilk beş haftasında yakalanan düzensiz göçmen sayısının ise yaklaşık olarak 7 bin kadar olduğuna değinmeden geçemedi.