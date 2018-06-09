Süleyman Soylu: FETÖ hücreleri darbe planlıyor

24 Haziran seçimlerine çok az bir süre kala İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. FETÖ'yle etkin mücadeleyi anlatan Soylu, itirafçıların FETÖ'nün yeni bir darbe hazırlığında olduğunu söyledi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ve PKK'ya ilişkin soruları yanıtladı. Tutuklanan FETÖ üyelerinin sorgularının devam ettiğini belirten Soylu, örgütün Türkiye'ki hücrelerinin hala aktif olduğunu söyledi. "Yeni bir darbe ve yeni bir suikast planları var" diyen Süleyman Soylu, Pensilvanya'dan gönderilen mesajların bu talimatı taşıdığını kaydetti.

FETÖ DARBE HAZIRLIĞINDA

Türkiye'nin FETÖ'yle mücadeleyi en üst seviyeden kararlılıkla yürüttüğünü kaydeden Süleyman Soylu, yakalanan örgüt üyelerine yapılan sorgulamada örgütün iç yapısına yönelik büyük istihbarat topladıklarını söyledi. Örgütün Türkiye'deki uzantılarına sürekli sübliminal mesaj verdiğini belirten İçişleri bakanı, "Her hafta terörist başı Fetullah Gülen oradan yayın yapıyor. Sözde sohbetlerde bulunuyor. Dini sohbetlerin ötesinde içerisinde birtakım hem subliminal hem de direkt mesajlar veren sohbetler. O subliminal mesajlardan darbe çağrısı yapıyor hem de daha da önemlisi bu düzenin tamamen yıkılacağını ve her şeyin kendi ellerine geçeceğini söylüyor." dedi.

İSTERSEK KANDİL'İ ALIRIZ

Kuzey Irak'ta devam eden PKK operasyonları hakkında bilgi veren Soylu, başarılı devam eden operasyonlar neticesinde TSK'nın Kandil'in eteklerine dayandığını söyledi. Kandil'in alınmasının an meselesi olduğunu kaydeden İçişleri Bakanı, "Bu bir timing meselesi. Türkiye çok yakın bir zaman diliminde kahramanlarımızı Kandil'de görecek. Biz şu ana kadar uluslararası meşruiyetini düşünerek adım attık. Kandil operasyonu Afrin operasyonunda önce yapılabilirdi. Zeytin Dalı daha acil hale geldi. Afrin'de bir hat kurmak istediler. Böylece Kandil'i sadece Kandil'de değil Mahmur dahil… " dedi.