Süleyman Soylu: Eski Türkiye yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamasında Trabzon'dan Rize'nin Ardeşen ilçesine doğru yola çıkıldığını söyledi.

İlçe sakinlerini selamlayan Soylu, sosyal medya hesabından o anlara ilişkin fotoğrafları da takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmedi.

Eski Türkiye Yok

Hükümetin yatırımlarından bahseden Soylu, Ardeşenlilerden 31 Mart yerel seçimlerinde kendilerine destek vermelerini istedi. Bakan Soylu, Türkiye'nin, kararlılıkla yürüttüğü uyuşturucu ve terörle mücadelede önemli başarıların altına imza attığından da bahsetti.

Soylu, "Biz artık eski Türkiye değiliz. Amerikalı generalleri getirdiler, Kandil'deki terörist elebaşlarına zehirli kurşun atan silahları hediye ettiler. Oraya her türlü desteği de verdiler. Gezi olaylarından bugüne kadar anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmeye çalıştılar ama bunu başaramadılar." dedi.