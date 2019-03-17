Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na sert eleştiri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu'una çok sert yüklenerek eleştirilerde bulundu.

Harem'de yaklaşan seçimler ile ilgili konuşan Soylu, yıllarca halkın irticacı, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, başı açık-başı örtülü olarak bölünmek istendiğini söyledi.

Karadeniz Evladı

Soylu, "60 darbe, 71 darbe, 80 darbe, 28 Şubat, Pensilvanya uşağının yaptığı 15 Temmuz darbesi, sonra 7 Haziran seçimleri sonrası camileri, hastaneleri, okulları, kütüphanelerini yakıp yıktılar. Ülkemizi güneyinden, gönül, ticaret, tarih coğrafyasından ayırıp kendi içinden sıkışmış hale getirecekken buna el attık. Karadeniz evladı asla PKK'ya uşaklık yapmaz." ifadelerine yer verdi.