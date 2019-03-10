Süleyman Soylu'dan CHP'ye tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin birkaç koltuk adına HDP ile sözleşme imzaladığını söyledi.

Üç büyükşehir adayının da PKK'nın truva atları olduğunu belirten Soylu, bu üç isimden PKK'yı ve terörü lanetlemeleri talebinde bulundu.

Soylu'dan Muhalefete Tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK ile yerel seçimler için sözleşenlerin terörü lanetleyemediğini belirterek bir iki koltuk adına ülkeyi pazarlığa çıkaranların milliyetçi olamayacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin üzerine büyük bir oyun oynandığını söyleyen Süleyman Soylu, ülkemizin önünde 4,5 yıl seçimin olmadığını, bu süreç içerisinde güçlü adım atmaması, ekonomiyle daha güçlü mücadele etmemesi, terörün kökünü tamamen kazımaması, milli ve yerli üretim yapmaması adına bir mücadeleye girişildiğini dile getirdi.